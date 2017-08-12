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12.08.2017 14:45

В Мурманске возле памятника морякам-подводникам, погибшим в мирное время, состоялся митинг, посвященный памяти трагической гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера "Курск"

Наталия Бурдина.

17 лет прошло со дня гибели подлодки "Курск". Памятные мероприятия, посвященные этой скорбной дате, состоялись во всех флотах России. В Мурманске северяне пришли на митинг к мемориалу морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Трагедия с субмариной произошла 12 августа 2000 года - в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. Подлодка затонула в Баренцевом море на глубине 108 метров. Тогда в 2000 целую неделю страна жила надеждой, что выжившие остались.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы свято верили в спасение моряков и эта оглушительная пустота, когда стало понятно, что их больше не будет... Но это неправда. Они есть, будут и навеки останутся в наших сердцах. Поскольку высшей наградой за подвиг, за доблесть - остается бессмертие".
Заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом Анатолий Минаков: "Трагедия, которая произошла - это был для флота серьезный удар. Он прошелся по сердцам всех подводников. Я еще в то время сам руководил, командовал подводной лодкой, когда все это произошло, и мы помним - как нам было всем тяжело, как мы все это переживали, как мы смотрели в глаза женам погибших, детям погибших".
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Здесь, вот в этом Маяке мемориала памяти морякам, погибшим в мирное время, есть книги с именами жертв, и мне очень хочется верить, что атомная подводная лодка "Курск" - это была последняя трагедия на флоте, и в этих книгах больше никогда не появится новых листов".
Трагедия унесла жизни 118 подводников. Их память почтили минутой молчания. Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон отслужил заупокойную литию по экипажу "Курска". К рубке-памятнику мурманчане возложили венки и цветы.


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