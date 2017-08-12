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12.08.2017 14:10

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Средиземное море

Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.
Проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 километров, проходил в светлое время суток в условиях интенсивного судоходства.
На переходе морем экипаж продолжает плановую боевою подготовку. В Бискайском заливе экипаж российского противолодочного корабля провел тренировки по поиску подводных лодок. В ходе тренировок отрабатывалось взаимодействие с экипажем корабельного противолодочного вертолёта Ка-27, который выполнял полёты с палубы противолодочного корабля.
Главную базу Северного флота город Североморск БПК «Вице-адмирал Кулаков» покинул в конце июня. Экипаж корабля представлял Северный флот в Главном военно-морском параде. По завершении мероприятий, посвященных празднованию Дня ВМФ России, экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота с Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» имеет один из самых высоких показателей по наплаванности экипажа в ВМФ России. Только в 2016 году БПК «Вице-адмирала Кулаков» совершил три дальних похода, в ходе которых выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море. В общей сложности моряки-противолодочники Северного флота в прошлом году провели в дальних походах 265 суток.

/Пресс-служба Северного флота/
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