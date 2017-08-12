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12.08.2017 11:40

Областная межведомственная комиссия проверяет подготовку муниципалитетов к отопительному сезону

Анастасия Ярославская.

В Заозерске подготовка признана удовлетворительной. Технические мероприятия - в графике. Имущество Минобороны, включая котельную, муниципалитет в собственность принял, силы и средства есть - и на ремонт, и на обслуживание. Паспорта готовности оформлены уже на 48 из 77 жилых домов, а школы и детские сады получат их не позднее 20 августа. Предварительный прогноз - следующий сезон здесь должен пройти спокойно. Но ситуация все равно под  контролем. Предстоит модернизация технологического комплекса.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Определенные планы будут выстроены до конца третьего квартала, чтобы мы поняли - чем мы будем заниматься по повышению эффективности работы котельной в Заозерске. Или это будет реконструкция, модернизация, или, возможно, это будет новое строительство - мы будем искать заинтересованного инвестора для того, чтобы выходить на ту модель работы, которая позволит нам работать не только надежно и безопасно, но и экономически эффективно".




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