Итоги летнего сезона пылеподавления. Апатитские власти посетили хвостохранилище АНОФ-2

Андрей Зайцев.

В апатитском районе август - время подводить итоги летнего сезона пылеподавления. Местные власти посетили хвостохранилище АНОФ-2. Отработанные породы образовали целые "пляжные зоны". Именно их в последние годы закрепляют по новым, усовершенствованным технологиям. Реагенты в 1000-литровых ёмкостях. Одной цистерны хватает на обработку примерно 5 гектаров. Процесс дорогой, но простой и эффективный. Высыпав на грунт вещество, достаточно его после этого полить водой. Образовавшаяся корка как панцирь накрывает пыль.

Глава г. Апатиты Алексей Гиляров: "Есть определенный результат. Результат быстрым не бывает, потому что 2 года идут эти мощные испытания, это мало. К сожалению, тяжело объяснить нашим жителям. В этом году хвосты пылили меньше, а жалоб намного больше".

Техника и технология полива - трактор с прицепом (специальной бочкой - распределителем реагентов). Тягач имеет существенные отличия от стандартных тракторов, у него больше колёс, чтобы проезжать по тяжёлым грунтам и обрабатывать большую площадь хвостохранилища.







