"Движение - это жизнь" - с оптимистичным девизом через года. Поздравления с юбилеем сегодня принимает заслуженный строитель России, почетный гражданин Мурманска Николай Бережной

Татьяна Нестерова.

Сегодня 70-летие отмечает Николай Бережной, заслуженный строитель РФ, почетный гражданин города-героя Мурманска, внёсший огромный вклад в развитие строительной отрасли в Кольском Заполярье. От многочисленных коллег и друзей поздравления не только с юбилеем, но и профессиональным праздником - Днем строителя.

Заслуженный строитель РФ, почетный гражданин Мурманской области Николай Иванович Бережной: "Лозунг такой должен быть: "Движение - это жизнь". Коротко, ясно и четко".

Свой 70-летний юбилей Николай Бережной встречает на рабочем месте. На общественных началах возглавляет Союз строителей Мурмана, который и был создан при его непосредственном участии, чтобы помогать строительному сообществу на стыке экономических реформ. Сегодня в работе проект строительства в Мурманске Спасо-Преображенского Морского Кафедрального собора, который будет строиться рядом с Храмом Спаса-на-Водах.

Заслуженный строитель РФ, почетный гражданин Мурманской области Николай Иванович Бережной: "Меня радует перспектива, что есть будущее неплохое, тем более для северян. Это освоение Севера, которое дает возможность для того, чтобы построить здесь новые объекты, обеспечить базу для освоения и создать условия для людей, которые будут работать".

К Мурманску, Кольскому полуострову Николай Бережной прикипел душой. Для него это родной дом. Родился и учился на Украине, в 1970 приехал на стройки Севера по распределению. Прошел путь от мастера до руководителя Кольского подразделения треста "Мурманспромстрой". В 1989 году на альтернативной основе стал председателем Мурманского горисполкома, по сути, мэром областного центра. При нем началась дружба с голландским городом-побратимом Гронигеном.

По строительной стезе Николай Бережной идет всю жизнь. Есть, что вспомнить, чем гордиться. Самое главное - видны результаты, сколько построено при его участии. В том числе завод "Вторчермет" в Причальном, перегрузочный комплекс в торговом порту, мост через Кольский залив. И один из первых объектов - Театральный бульвар.

Заслуженный строитель РФ, почетный гражданин Мурманской области Николай Иванович Бережной: "Старались во всю прыть. Сразу не думал, что так получится, а потом, когда стали подрастать деревья, стало прекрасно, удивляешься, когда идешь - тут сидят мамы с колясками".

Накануне Дня строителей Николая Бережного поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Вы сегодня возглавляете Союз строителей Мурмана, входите в состав общественной палаты Мурманской области. Я думаю, что такой полной жизнью и должен жить заслуженный строитель РФ, почетный гражданин Мурманской области и мастер своего дела, настоящий руководитель и наставник. Дорогой Николай Иванович, от имени правительства Мурманской области, от себя лично я поздравляю вас с юбилеем, и эти оглушительные аплодисменты вам".







