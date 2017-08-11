Центр столицы Заполярья заиграет новыми красками. В Мурманске начался ремонт домов культурного наследия

Наталия Бурдина.

В Мурманске началось обновление домов культурного наследия. Конкурс на капитальный ремонт 23 зданий выиграли два подрядчика. Строители уже работают на Ленина-95. Туда сегодня выехала комиссия: руководство города и регионального Фонда капремонта.

Компания, которая ремонтирует дом на Ленина-95 - мурманская. Строителям предстоит обновить крышу и фасад. Такие же работы они выполнят на Ленина-94. Приведут в порядок внешний вид еще пяти домов.

Блиц: "Заказчик оказал всестороннюю помощь в организации оформления всей первоочередной разрешительной документации. Управляющие компании навстречу идут. А мы свои силы уже выдвигаем на объект. - Сколько человек будет работать одновременно? - Одновременно по фасадам от 10 до 15 человек, и по крыше - до 20 человек".

16 зданий культурного наследия - на Володарского, Софьи Перовской, Челюскинцев, Пушкинской и Ленина - взялась отремонтировать питерская фирма. Кстати, отбирают претендентов на выполнение работ исключительно из реестра добросовестных подрядчиков.

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта" общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев: "Три адреса еще висят на электронной площадке. На днях будет команда "стоп" и заключение договоров. 2 дома находятся на рассмотрении комитета культуры и искусства Мурманской области".

Обновление домов культурного наследия - задача не из простых. Дело не в самом ремонте, а в сложной процедуре получения разрешения для выполнения работ. Несмотря на это, капремонт таких объектов в Мурманске успешно стартовал.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "За последнее время было проведено несколько серьезных совещаний, приглашались управляющие компании, подрядчики, где уже решали рабочие вопросы. И, как в любом деле, для того, чтобы его начать, нужно было все, так скажем, мешающие факторы убрать. Комитет по градостроительству и территориальному развитию очень много поработал для того, чтобы в рамках нормативной баз максимально ускорить начало работ".

Актуальной остается проблема долгов населения за капремонт. По единичным зданиям в Мурманске неоплаченные счета - до полумиллиона рублей. Но программа капитального ремонта все же продолжается. Среди работ на этот год - замена лифтов, модернизация инженерных сетей, ремонт фасадов и крыш. В плане 2017 года - 366 домов. Из них 136 - в столице Заполярья.







