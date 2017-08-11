Сегодня в Мурманск вернулась оперативная группа сотрудников органов Внутренних дел

Татьяна Нестерова.

Полгода 45 полицейских находились в служебной командировке в Сунженском районе Республики Ингушетия. Главная задача - обеспечение безопасности, выявление и пресечение преступлений и правонарушений. Командир отряда, подполковник Виктор Кизима, отрапортовал - за период службы на месте дислокации чрезвычайных происшествий допущено не было.

Командир оперативного отряда УМВД по Мурманской области Виктор Кизима: "Да, было тяжело, нелегко, режим - 180 суток без родных и близких. Замкнутая территория. Постоянные выезды, постоянные мероприятия проходили. Но успешно, без потерь, без замечаний. Рады, довольны. Все хорошо".







