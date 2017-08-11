Поддержка местных аграриев. В Мурманской области освоен первый региональный семейный грант

Андрей Зайцев.

Первый региональный семейный грант для сельхозпроизводителей в Мурманской области уже освоен.

Федеральное законодательство не предусматривает грантовую поддержку сельхозпредприятиям, находящимся в городских поселениях. Именно поэтому в регионе начали искать свои варианты. Вот он - первый результат. Новый фундамент будущего нового молочного цеха.

Кроме этого закуплено новое дойное оборудование. Грант - 2,5 миллиона рублей. Вложения делаются на долгие годы, основательно, с прицелом на серьёзную перспективу.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "То, что у нас поступают заявки, это говорит о том, что это востребовано. И мы же не просто раздаём деньги, мы их контролируем. От момента принятия документов до момента реализации проекта".

Первые 3 гранта семейным животноводческим хозяйствам предоставили в декабре прошлого года. Стада растут, ассортимент продукции расширяется. Появляется полностью замкнутый технологический цикл.

Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "В этом хозяйстве - оно маленькое, находится за Полярным кругом. А здесь находятся очень высокопродуктивные коровы. В год - 8 тысяч литров молока на одну дойную корову. И переплюнуть нас ещё не каждый сможет в средней полосе или по центральной России".

Открыли ферму 7 лет назад. Тогда ещё без всех коммуникаций. Первоначально хотели заниматься заготовкой мяса. Купили 18 тёлочек и 6 коров. Но под нож не пустили. Стало жалко. Сегодня стадо крупного рогатого скота больше 60 голов. Есть козы, овцы и свиньи.

Фермер Ираклий Мчедлишвили: "Государственная поддержка в последнее время - очень всё к лучшему изменилось, начали обращать внимание на наш труд. Вести бизнес, если ты не производитель, очень тяжело. Всё это "купи-продай" - оно уходит. Надо что-то производить. Вот мы сами производим. Сами делаем забой, сами реализуем мясо".

В этом году система предоставления региональных грантов для семейных сельхозпредприятий будет продолжена. Подавайте заявки.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Двери министерства открыты для всех, кто вдруг решит заняться этим героическим сподвижничеством. Мы рады помочь, мы для этого работаем".







