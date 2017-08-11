Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.08.2017 18:20

Любимые кадры и крылатые фразы. В Снежногорске на улицы города вышел киноавтобус

Андрей Зайцев.

Снежногорское автотранспортное предприятие продолжает традицию приятно удивлять северян. Новинка сезона - автобус, украшенный кадрами и цитатами любимого многими фильма "В бой идут одни "старики". Автора этого проекта Сергея Худика уже прозвали "маэстро". К работе подключились специалисты-дизайнеры. Результат, что называется налицо. Как "старики" идут в бой - хочется увидеть ещё раз.
Работник Снежногоского АТП, автор идеи Сергей Худик: "Я ночами искал фотографии, какие можно было выбрать, именно хорошего качества. Потому что фильм на плёнку снят, качество безобразное, не было оцифровки. Но вот цвет дали".
Картина снята 40 с лишним лет назад. Яркие герои, крылатые фразы, народная любовь. Всё это присутствует и сегодня. Обновлённый автобус должен стать визитной карточкой Александровска. Будет выполнять рейсы до областного центра и на заказ. На предприятии уже думают над следующим проектом, скорее всего, он будет посвящён подводникам. К примеру, "Командир счастливой Щуки". И снимался тут же, неподалёку, и специфике ЗАТО соответствует.
Директор Снежногорского АТП Сергей Богза: "Самое основное, конечно, внешний вид - внешний вид нашего автопарка меняется, становится интереснее, становится новее. И многие уже привыкли к этому".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.93
Евро = 70.27
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.