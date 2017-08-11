Любимые кадры и крылатые фразы. В Снежногорске на улицы города вышел киноавтобус

Андрей Зайцев.

Снежногорское автотранспортное предприятие продолжает традицию приятно удивлять северян. Новинка сезона - автобус, украшенный кадрами и цитатами любимого многими фильма "В бой идут одни "старики". Автора этого проекта Сергея Худика уже прозвали "маэстро". К работе подключились специалисты-дизайнеры. Результат, что называется налицо. Как "старики" идут в бой - хочется увидеть ещё раз.

Работник Снежногоского АТП, автор идеи Сергей Худик: "Я ночами искал фотографии, какие можно было выбрать, именно хорошего качества. Потому что фильм на плёнку снят, качество безобразное, не было оцифровки. Но вот цвет дали".

Картина снята 40 с лишним лет назад. Яркие герои, крылатые фразы, народная любовь. Всё это присутствует и сегодня. Обновлённый автобус должен стать визитной карточкой Александровска. Будет выполнять рейсы до областного центра и на заказ. На предприятии уже думают над следующим проектом, скорее всего, он будет посвящён подводникам. К примеру, "Командир счастливой Щуки". И снимался тут же, неподалёку, и специфике ЗАТО соответствует.

Директор Снежногорского АТП Сергей Богза: "Самое основное, конечно, внешний вид - внешний вид нашего автопарка меняется, становится интереснее, становится новее. И многие уже привыкли к этому".







