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11.08.2017 17:40

Муниципалитеты региона представили итоги работы по улучшению ситуации с безнадзорными животными за полгода

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провел совещание в формате видеосвязи с главами администраций муниципальных образований Мурманской области по вопросам осуществления переданных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В ходе совещания обсуждены итоги работы муниципалитетов за первое полугодие текущего года, а также заслушана информация глав администраций Ковдорского района, поселка Умба, ЗАТО Заозерск, села Ловозеро, поселков Ревда и Корзуново о принятых мерах по улучшению ситуации с безнадзорными животными на подведомственных территориях. Отмечены положительные результаты работы в осуществлении мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Кольском и Кандалакшском районах, городах Мончегорске и Североморске.

«Правительством Мурманской области ситуация держится на постоянном контроле, так как обеспечение безопасности населения – это одна из важнейших задач», – подчеркнул Евгений Никора.

По итогам совещания заместитель главы региона определил основные принципы успешной работы муниципалитетов по регулированию численности безнадзорных животных. Среди них – регулярность проведения мероприятий на протяжении всего года, а не по принципу «до конца года отловим», что минимизирует появление большого количества щенков. Особое внимание должно уделяться организации работы с населением в части соблюдения правил содержания домашних животных. Кроме того, отлов и содержание безнадзорных животных должны осуществляться на принципах гуманного отношения к животным.

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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