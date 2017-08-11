Актуализацию региональных стратегий и реализацию межотраслевых проектов обсудили в резиденции полномочного представителя Президента в Петербурге

В резиденции полномочного представителя Президента РФ в СЗФО состоялось совещание по вопросу перспективных направлений развития «Стратегического партнерства «Северо-Запад». Его провела заместитель полномочного представителя президента, заместитель председателя Наблюдательного совета Партнерства Анастасия Кузнецова.



Участие в совещании приняли представители исполнительной власти всех регионов Северо-Запада. Мурманскую область представлял советник губернатора, руководитель представительства региона в Санкт-Петербурге Владимир Лосев.



Участники обсудили вопросы развития Партнерства, актуализации Стратегий социально-экономического развития регионов Северо-Запада, реализацию совместных межрегиональных проектов. На заседании также был представлен проект Евразийского делового союза по созданию агрокластера, который успешно реализуется в Москве с 2014 года.



О направлениях работы Партнерства рассказал исполнительный директор организации Алексей Багаряков. Он, в частности, отметил, что Партнерству предстоит решать задачи компаний-учредителей по четырем направлениям: экономическому, социальному, экспертному и организационно-техническому.



«В сфере внимания Партнерства останутся вопросы стратегического и территориального планирования, содействия реализации межрегиональных и региональных инвестиционных проектов, Арктического развития, приграничного сотрудничества», – отметил Алексей Багаряков.



В приоритетах работы организации по-прежнему – проблемы развития Арктической зоны Российской Федерации. Для Северо-Запада это особенно важно еще и потому, что пять из девяти арктических регионов располагаются на территории округа, а в самой Арктической зоне проживает около 1,5 млн человек.



«Кроме того, в планах Партнерства – участие в реализации социально значимых проектов в сфере историко-культурного, патриотического и духовно-нравственного просвещения. Мы планируем оказывать содействие регионам в продвижении общих интересов субъектов округа во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и субъектами естественных монополий», – так охарактеризовал будущую деятельность Партнерства Алексей Багаряков.



Синхронизации планов социально-экономического развития регионов и инфраструктурных компаний – работа, которая была начата Партнерством совместно с «МРСК Северо-Запада» еще в 2015 году – также будет продолжена. Теперь Партнерство планирует проводить такого рода конференции со всеми инфраструктурными компаниями, имеющими интересы развития на территории Северо-Запада: РЖД, Газпром, Роснефть, Транснефть, Ростелеком и др.



Владимир Лосев в своем выступлении затронул вопросы установления эффективного взаимодействия Мурманской области и Партнерства. В частности, он отметил, что субъектам необходимо чаще общаться для формирования общей скоординированной повестки дня. Представитель региона также напомнил, что руководство Мурманской области уделяет пристальное внимание работе Партнерства и продолжит работу над формированием рабочих задач для некоммерческой организации.



Подводя итоги заседания, заместитель полномочного представителя Анастасия Кузнецова особо отметила, что деятельность Партнерства станет особенно актуальной, когда оно сможет формировать общую для всех регионов повестку дня: как ключевые проблемы, так и точки роста. Анастасия Кузнецова также выразила уверенность, что изменения в деятельности Партнерства сделают его работу более эффективной и станут важным шагом к формированию системного взаимодействия ключевых участников социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа.





Для справки:



«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» создано 28 сентября 2012 года. Его учредителями стали 11 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, а также крупнейшие региональные компании и бизнес-объединения. Председателем Наблюдательного совета Стратегического партнерства был избран полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.



Стратегическое партнерство – первая и пока единственная подобная организация в России, которая объединяет в своих рядах представителей власти, бизнеса и общественных объединений, что делает ее уникальной площадкой для организации диалога всех трех сторон процесса социально-экономического развития, выработки общей политики такого развития и скоординированных мер по ее реализации.



21 октября 2016 г. на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе была поставлена задача по дальнейшему совершенствованию деятельности Стратегического партнерства «Северо-Запад».



В настоящее время разработана концепция реформирования Партнерства, она была утверждена Общим собранием учредителей 4 июля 2017 года. Концепция, в частности, касается введения новых блоков задач, стоящих на повестке дня Партнерства, изменений в составе учредителей, преобразования Экспертного совета, создания проектных офисов по отдельным направлениям.



/ АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа» /