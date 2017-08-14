Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.08.2017 10:00

В России начался двухнедельный Успенский пост

Павел Кондратьев.

Он является подготовкой верующих к празднику Успения пресвятой Богородицы. Церковь установила его для духовного подражания жизни матери Иисуса Христа. Этот пост такой же строгий, как и Великий - в понедельник, среду и пятницу  предписывается сухоядение, то есть пищу нельзя варить; во вторник и четверг — вареную пищу есть можно, но без масла; а по субботним и воскресным дням разрешается вино и масло. Кроме того, до праздника Преображения Господня, который в народе называется «яблочный спас», нельзя кушать виноград и яблоки. Рыба тоже запрещена. Но самое главное -  укрощение внутренних страстей.


← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.19
Евро = 70.75
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.