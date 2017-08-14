В России начался двухнедельный Успенский пост

Павел Кондратьев.

Он является подготовкой верующих к празднику Успения пресвятой Богородицы. Церковь установила его для духовного подражания жизни матери Иисуса Христа. Этот пост такой же строгий, как и Великий - в понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение, то есть пищу нельзя варить; во вторник и четверг — вареную пищу есть можно, но без масла; а по субботним и воскресным дням разрешается вино и масло. Кроме того, до праздника Преображения Господня, который в народе называется «яблочный спас», нельзя кушать виноград и яблоки. Рыба тоже запрещена. Но самое главное - укрощение внутренних страстей.





