Реальная возможность благоустроить свой двор. В Мурманской области фработает проект "Формирование комфортной городской среды"

Андрей Зайцев.

В Мурманской области работает партийный проект "Единой России" "Формирование комфортной городской среды". Это реальная возможность благоустроить свой двор, общественные территории при финансовой поддержке государства. Сегодня в Мурманске комиссия проекта посетила один из дворов на улице Свердлова. Правда, далеко не все жильцы, которые обращались к властям за помощью, пришли на оговоренную встречу.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Виктор Хабаров: "Мешает, в первую очередь, безынициативность граждан. Понятно, что по определённым причинам - нерадивые управляющие компании, всё остальное, проблемы ЖКХ - у людей какое-то неверие, что всё можно изменить. Но для этого надо что-то приложить. Какие-то небольшие усилия".

Проект стартовал в январе этого года. Только областному центру выделены 65 миллионов рублей. Но информации явно не хватает северянам, чтобы разобраться: что, кто и куда должен направить.

Координатор федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Мурманской области Тамара Прямикова: "Мы начинаем людям рассказывать, а они - "Ой, мы не слышали, не знаем". Поэтому, в первую очередь, необходимо работу вести по информированию населения. Возможности жителей очень широкие, дополнительные средства, которые пришли в наш город, дают возможность привести в порядок свои дворы".







