Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Минута молчания как крик неутихающей боли. В Мурманской области вспоминают экипаж "Курска", ушедшего в вечность 17 лет назад.

Хроника пикирующего бомбардировщика. Пе-2 или "Пешка", которая вышла в дамки. Уникальный военный самолет найден поисковиками в озере недалеко от Североморска.

Нож над белым халатом. Как сократить пропасть между врачом и пациентом?

Спорт высших достижений. Сможет ли Долина Уюта принимать крупные международные соревнования? Инспекторы Международного союза биатлонистов в Мурманске.

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