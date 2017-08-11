За двойное убийство и разбои мурманский наркоман может сесть пожизненно

Любовь Дубова.

В Заполярье завершено расследование резонансного преступления, совершенного ровно год назад. В овощном ларьке, а затем и в квартире Первомайского округа были найдены тела двух женщин с колото-резаными ранами. Как установило следствие, к убийствам оказался причастен один и тот же человек. Более того, ранее неоднократно судимый мужчина 1985 года рождения, с одной из жертв был знаком. На обеих он напал с ножом.

Cтарший следователь следственного отдела по г. Мурманск СУ СК России по Мурманской области Сергей Михеев: "Позже в этот же день поступило сообщение о нападении в подъезде дома на пожилую женщину. Женщине были нанесены удары камнем по голове. В результате чего женщине был причинен тяжкий вред здоровью. У женщины было похищено имущество и денежные средства".

Деньги были целью всех трех нападений. В общей сложности преступник украл около 40 тысяч рублей, которые потратил на наркотики. Убийца был задержан буквально через несколько дней. Нашли его по многочисленным отпечаткам пальцев. В ходе следствия проводилась и генетическая экспертиза. Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении Алексея Першина. Дело передано в региональный суд.

Прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Мурманской области Максим Давыдов: "Данное преступление не характерно для Мурманской области, случаи совершения столь дерзких преступлений против личности крайне редки, обвиняемый признал свою вину, уголовным законом предусмотрено наказание, в том числе, до пожизненного лишения свободы за совершение таких преступлений".







