В Мурманске начался ремонт домов культурного наследия

Наталия Бурдина.

Конкурс на капремонт 23 зданий выиграли два подрядчика. Строители уже работают на Ленина-95. Туда сегодня выехала комиссия: руководство города и регионального Фонда капремонта. Компания, которая ремонтирует это дом - мурманская. Специалистам предстоит обновить крышу и фасад. Такие же работы они выполнят на Ленина-94. А вот еще на пяти домах проспекта приведут в порядок только их внешний вид. 16 зданий культурного наследия - на Володарского, Софьи Перовской, Челюскинцев, Пушкинской и Ленина - взялась отремонтировать питерская фирма.

Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта" общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев: "Три адреса еще висят на электронной площадке. На днях будет команда "стоп" и заключение договоров. 2 дома находятся на рассмотрении комитета культуры и искусства Мурманской области. Как только они выйдут оттуда, сразу будут вывешены на электронные площадки и проведены конкурсные отборы".

Обновление домов культурного наследия - процедура не из простых. Дело не в самом ремонте, а в сложной процедуре получения разрешения на работы. Несмотря на это, капремонт домов культурного наследия в Мурманске успешно стартовал, благодаря сотрудничеству администрации города, регионального Фонда капремонта, областных Минэнерго и комитета по культуре.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "За последнее время было проведено несколько серьезных совещаний, приглашались управляющие компании, подрядчики, где уже решали рабочие вопросы. И, как в любом деле, для того, чтобы его начать, нужно было все, так скажем, мешающие факторы убрать. Комитет по градостроительству и территориальному развитию очень много поработал для того, чтобы в рамках нормативной баз максимально ускорить начало работ".







