Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.08.2017 16:20

В Мурманске начался ремонт домов культурного наследия

Наталия Бурдина.

Конкурс на капремонт 23 зданий выиграли два подрядчика. Строители уже работают на Ленина-95. Туда сегодня выехала комиссия: руководство города и регионального Фонда капремонта. Компания, которая ремонтирует это дом - мурманская. Специалистам предстоит обновить крышу и фасад. Такие же работы они выполнят на Ленина-94. А вот еще на пяти домах проспекта приведут в порядок только их внешний вид. 16 зданий культурного наследия - на Володарского, Софьи Перовской, Челюскинцев, Пушкинской и Ленина - взялась отремонтировать питерская фирма.
Генеральный директор НКО "Фонд капитального ремонта" общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев: "Три адреса еще висят на электронной площадке. На днях будет команда "стоп" и заключение договоров. 2 дома находятся на рассмотрении комитета культуры и искусства Мурманской области. Как только они выйдут оттуда, сразу будут вывешены на электронные площадки и проведены конкурсные отборы".
Обновление домов культурного наследия - процедура не из простых. Дело не в самом ремонте, а в сложной процедуре получения разрешения на работы. Несмотря на это, капремонт домов культурного наследия в Мурманске успешно стартовал, благодаря сотрудничеству администрации города, регионального Фонда капремонта, областных Минэнерго и комитета по культуре.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "За последнее время было проведено несколько серьезных совещаний, приглашались управляющие компании, подрядчики, где уже решали рабочие вопросы. И, как в любом деле, для того, чтобы его начать, нужно было все, так скажем, мешающие факторы убрать. Комитет по градостроительству и территориальному развитию очень много поработал для того, чтобы в рамках нормативной баз максимально ускорить начало работ".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.93
Евро = 70.27
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.