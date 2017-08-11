Мурманчанин задержан за угрозу убийством

9 августа 2017 года в рамках взаимодействия с сотрудниками полиции сотрудники Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску задержали мужчину, подозреваемого в высказывании угроз убийством в отношении мурманчанки 1981 года рождения.

В дежурную часть полиции обратилась жительница г. Мурманска, которая сообщила, что ее сожитель во время утренней ссоры 7 августа 2017 года угрожал ей убийством, и она восприняла угрозу реально. Информация о происшествии незамедлительно была передана сотрудникам правоохранительных органов, находящимся на маршрутах патрулирования.

Группой задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску было выяснено, где может находиться подозреваемый. Мужчина 1953 года рождения, не работающий, без регистрации, но проживающий совместно с данной гражданкой, ранее судимый по статье 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», был задержан сотрудниками Росгвардии в г. Мурманске по ул. Сафонова и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/