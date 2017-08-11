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11.08.2017 14:30

Состоялась встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с физкультурным активом региона, посвященная празднованию Дня физкультурника

Анастасия Ярославская.

В канун Дня физкультурника губернатор Марина Ковтун сегодня встретилась с теми, для кого вовлечённость в спортивную орбиту - деятельность профессиональная. В зале регионального правительства  те, чей вклад особенно велик. Рядом представители муниципалитетов - формирование установки на здоровый образ жизни, пропаганда спорта - общие задачи. И регион в последние годы с ними успешно справляется. По статистике - тех, кто дружен со спортом, уже не меньше трети. Но может и должно быть больше - этому способствует, в том числе, и внедрение комплекса ГТО. О нем разговор серьезный. Ставка - на муниципальные центры тестирования. Площадки для тренировок и сдачи норм устанавливают с 15 года, в этом акцент сместят на моногорода.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "По данным спорткомитета в 2016 году в регионе присвоено 290 знаков ГТО, из них 188 золотых, за первое полугодие 2017 уже 511 знаков, из них 161 - золотой. В первую очередь сдача норм ГТО - это работа на земле, непосредственно с жителями ваших муниципалитетов и основная нагрузка падает на органы местного самоуправления".
Задача - охватить все слои населения и больше работать через семью - в этом любой опыт полезен. В Кольском районе, к примеру, "на ура" прошла акция "Приведи бабушку и дедушку". В этом году продолжение - "Всей семьей на ГТО". В Полярных Зорях, по словам представителя и данным спорткомитета - вообще все замечательно. В проект вошли первыми, помогли соседям. В пример и ветераны. Благодарственное письмо губернатор вручила Владимиру Семеновичу Щукину. День физкультурника для заслуженного тренера, который воспитал целую плеяду мастеров, включая двукратную чемпионку мира Анну Богалий - праздник двойной. И профессиональный, и юбилей - 80-летие.
Блиц: "Сколько лет на фотографии мужчине, нет, ну я говорю всем, что мне 40, а мы и верим вам, потому что на больше не выглядите".
Заслуженный тренер России Владимир Семенович Щукин: "Грубо так сказать - человек 15 мастеров спорта и международного класса, а сейчас мои ученики работают тренерами. Вообще, Мурманск богат на олимпийских чемпионов и чемпионов мира. А сейчас новые будут подрастать".
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