Более 2,8 тысяч семей Мурманской области решили направить материнский капитал на образование детей

В Мурманской области вторым по популярности направлением по распоряжению средствами материнского капитала является образование детей. С начала программы данным способом материнским капиталом распорядилось свыше 2,8 тысяч семей, что составляет 16% от общего числа подавших заявление на распоряжение средствами материнского капитала. В 2017 году на образование детей средства материнского капитала направили более 350 семей.



Направить материнский капитал на образование любого из детей можно при следующих условиях:

- ребенку, с рождением которого возникло право на получение сертификата, должно исполниться три года;

- на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет;

- образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.



Средства материнского капитала можно направить на:

- оплату платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию;

- оплату за содержание ребенка, присмотр и уход за ребенком в образовательной организации (например, в детском саду);

- оплату за проживание в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения.



Подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала можно в территориальный орган ПФР, через МФЦ, через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или через Единый портал госуслуг.



С заявлением необходимо представить документы, подтверждающие личность и место жительства получателя сертификата, его страховое свидетельство, заверенную образовательной организацией копию договора об оказании платных образовательных услуг либо договор найма жилого помещения в общежитии, с приложением справки из образовательной организации, подтверждающей обучение и факт проживания ребенка в общежитии.





/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/