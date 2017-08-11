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11.08.2017 16:00

Более 2,8 тысяч семей Мурманской области решили направить материнский капитал на образование детей

В Мурманской области вторым по популярности направлением по распоряжению средствами материнского капитала является образование детей. С начала программы данным способом материнским капиталом распорядилось свыше 2,8 тысяч семей, что составляет 16% от общего числа подавших заявление на распоряжение средствами материнского капитала. В 2017 году на образование детей средства материнского капитала направили более 350 семей.

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно при следующих условиях:
- ребенку, с рождением которого возникло право на получение сертификата, должно исполниться три года;
- на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет;
- образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Средства материнского капитала можно направить на:
- оплату платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию;
-  оплату за содержание ребенка, присмотр и уход за ребенком в образовательной организации (например, в детском саду);
- оплату за проживание в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения.

Подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала можно в территориальный орган ПФР, через МФЦ, через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или через Единый портал госуслуг.

С заявлением необходимо представить документы, подтверждающие личность и место жительства  получателя сертификата, его страховое свидетельство, заверенную образовательной организацией копию договора об оказании платных образовательных услуг либо договор найма жилого помещения в общежитии, с приложением справки из образовательной организации, подтверждающей обучение и факт проживания ребенка в общежитии.

/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/
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