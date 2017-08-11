В канун профессионального праздника в Мурманске состоялся митинг у памятника заполярных строителей, погибших в годы Великой Отечественной войны

Андрей Зайцев.

Митинг у памятника заполярных строителей, погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня традиционно состоялся в Мурманске. Монумент находится на месте, где формировались отряды добровольцев. Тех, кто возводил довоенную столицу Кольского Заполярья. Вот уже многие годы сюда приходят благодарные потомки. Продолжатели дела самой созидательной профессии на земле.

Заслуженный строитель России, почетный гражданин городе-героя Мурманска и Мурманской области Николай Бережной: "Строя дом, строя любой объект, мы строим будущее. От того, какое строительство, от этого, говорят, такое будущее ждёт наш город. Работали по 2 смены, был такой дух патриотизма, было такое желание сделать что-то больше, лучше для нашего города".

На личные деньги работников треста "Мурманжилстрой" после войны был спроектирован, сделан и установлен этот памятник. В те годы город рос буквально не по дням, а по часам. В канун профессионального праздника строители, ветераны, молодёжь, региональные и муниципальные власти низко кланяются павшим героям. И говорят спасибо живым творцам.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Кто создаёт красоту. Без чьей работы невозможно представить наше уверенное будущее. Чей труд востребован с незапамятных времён, кто обеспечивает нас кровом".





