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11.08.2017 14:00

Надои растут, ассортимент расширяется. Первый семейный грант для фермеров освоили в Кольском районе

Андрей Зайцев.

Первый региональный семейный грант для сельхозпроизводителей в Мурманской области уже освоен. Федеральное законодательство не предусматривает грантовую поддержку предприятиям, находящимся в городских поселениях. Именно поэтому в субъекте стали искать свои варианты. Вот он - результат. На ферме в Кольском районе заложен новый фундамент будущего молочного цеха. Закуплено дойное оборудование. Грант - 2,5 миллиона рублей.
Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "В этом хозяйстве, оно маленькое, находится за Полярным кругом. А здесь находятся очень высокопродуктивные коровы. В год 8 тысяч литров молока на одну дойную корову. И переплюнуть нас ещё не каждый сможет в средней полосе или по центральной России".
Первые 3 гранта семейным животноводческим хозяйствам предоставили в декабре прошлого года. Стада растут, ассортимент продукции расширяется. Появляется полностью замкнутый технологический цикл. В этом году программа будет продолжена. Принимают заявки.
Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Двери министерства открыты для всех, кто вдруг решит заняться этим героическим сподвижничеством. Мы рады помочь, мы для этого работаем".



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