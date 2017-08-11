В правительстве Мурманской области вновь обсудили мастер-план развития Ковдора

Анастасия Ярославская.

В региональном правительстве сегодня вновь обсуждали мастер-план развития Ковдора - впервые его презентовали год назад, сразу назвав уникальным совместным проектом бизнеса и власти. Рабочая группа рассматривает перечень мероприятий, которые способны оживить экономику моногорода и сам муниципалитет в среднесрочной перспективе. Напомним, мастер-план, первый подобный в регионе - это глобальный проект, охватывающий все бытовые стороны Ковдора и сейчас важно правильно расставить приоритеты - определиться с последовательностью и финансированием. По мнению разработчиков, проект хорош, сделан с учетом мнений горожан и вполне реален.

Руководитель проекта, представитель АО "КБ высотных и подземных сооружений" Роман Воейков: "У нас кальки нет, у нас был достаточно интересный подход - больше полугода заняла работа по сбору и анализу исходных данных, после чего мы обсудили его с горожанами, с представителями бизнеса, власти, на основании чего выносились решения. Цена вопроса достаточно большая, но мастер-план разрабатывается на 33 года, поэтому, если разделить на год - это будет сопоставимо с районным бюджетом, достаточно легко будет реализовывать".

Реализация уже идет. Сейчас в рамках проекта в Ковдоре благоустраивают Уютную площадь. На совещании вице-губернатор Евгений Никора еще раз напомнил о сроках. План должен быть окончательно сверстан к следующему апрелю.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора : "Задачи по развитию моногородов и соответствующих показателей определены на федеральном уровне, в связи с чем необходимо принять все возможные меры по их достижению и сконцентрировать совместные усилия по реализации принятых на себя обязательств".





