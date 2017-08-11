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11.08.2017 15:45

В столице Заполярья полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотических веществ

В ходе операции «Мак» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области получили информацию о том, что ранее судимый житель областного центра 1965 года рождения причастен к незаконному обороту наркотиков.

Во время специальных мероприятий оперативники совместно с коллегами из первомайского отдела полиции задержали мурманчанина. В ходе личного досмотра  в отделе полиции сотрудники наркоконтроля изъяли у задержанного 10 свертков с порошкообразным веществом и металлическую коробку с камнеообразным веществом. Согласно экспертизе, мужчина хранил метамфетамин общей массой 8,426 грамма и 0,22 грамма гашиша.

По факту в отношении безработного мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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