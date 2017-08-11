Строительство детского сада в поселке Спутник находится на постоянном контроле правительства Мурманской области

Заместитель губернатора Инна Погребняк побывала с рабочей поездкой в поселке Спутник Печенгского района. В поездке приняли участие министр образования и науки Наталия Карпенко, представители администрации муниципального образования Печенгский район.



В ходе рабочей поездки заместитель губернатора ознакомилась с ходом строительства детского сада на 140 мест. Строительство объекта ведется при активной поддержке областного бюджета в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие образования» и предусматривает выделение только в 2017 году около 92 млн рублей областных средств и порядка 33 миллионов – муниципальных.



Подрядчик заверил, что работы будут выполнены в срок – в октябре 2017 года. В настоящее время здание полностью построено, прокладываются наружные сети отопления, водоснабжения, продолжаются внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории.



«Потребность семей военнослужащих гарнизона в местах в детском дошкольном учреждении с введением в эксплуатацию этого детского сада будет полностью удовлетворена», – отметила заместитель губернатора.



Сегодня контроль за его возведением со стороны органов государственной и муниципальной власти ведётся в ежедневном режиме. Освоение денежных средств, выделяемых муниципалитету, находится на постоянном контроле правительства Мурманской области.







/ Министерство образования и науки Мурманской области /



