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11.08.2017 12:50

Юные мурманские экологи едут в экспедицию на Байкал

Юные северяне из городского учреждения молодежной политики «Объединение молодежных центров» еще в мае подали заявку на участие в конкурсе, и на протяжении трех месяцев разрабатывали и реализовывали оригинальный план социально-экологических мероприятий и проектов.

Они познакомились с работой аэрологической станции Мурманск, организовали серию акций «Чистый город», провели конкурс креативных идей по переработке твердых бытовых отходов, прошли по эколого-туристическому маршруту «Тропой Гипербореев», а также устроили фотовыставку «Заполярная природа и человек».

Организаторы регионального этапа конкурса оценили интерес ребят к эколого-просветительской деятельности, а также к поиску новых образовательных форм в этой сфере.

В итоге именно команда «Объединения молодежных центров» была признана победителем на региональном этапе и получила право представлять Кольское Заполярье в финале конкурса на Байкале.

На берегу самого большого пресноводного озера в мире ребята пробудут десять дней. Там они отправятся в экологическую экспедицию «По следам Баргузинской экспедиции Г.Г. Доппельмаира», поделятся со сверстниками из других регионов своими творческими идеями и подведут итоги конкурса.

Это не первый опыт сотрудничества Мурманского морского торгового порта и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», позволяющий мурманчанам принимать участие в интересных межрегиональных проектах. С 2016 года жители Мурманска участвуют в ежегодном конкурсе «Комфортная среда обитания» и получают от Фонда существенную финансовую поддержку для реализации социальных проектов.

/Мурманский Морской Торговый Порт/
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