Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.08.2017 15:30

«Дорога глазами детей!» В Мурманской области прошло интерактивное занятие

В Мурманской области продолжается акция «Безопасные каникулы». Очередное занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма прошло в летнем оздоровительном лагере города Снежногорска.  Сотрудники полиции после небольшого инструктажа дали ребятам задание – изобразить основные элементы дороги, которые каждый день встречаются им на пути в лагерь, мелками на асфальте. Обсудив, в каких районах и на каких улицах проживают ребята, участники решили объединить свои рисунки в одну дорожную картину, с привязкой к знакомому всем городу. Вооружившись цветными мелками, школьники приступили к творчеству и, восстанавливая в памяти картинки дороги, старались с точностью изобразить их на асфальте.

Организаторы конкурса порадовались активности и заинтересованности детей, многие из которых показали хорошие знания о дорожных знаках и правилах поведения на проезжей части. Особое внимание уделялось таким важным моментам, как переход проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, встречающихся ребятам по пути, безопасному движению по тротуарам и краю проезжей части, дорожным ловушкам и требованиям «дорожных знаков». Школьники с готовностью отвечали на вопросы, разгадывали загадки и получали заслуженные сладкие призы, а также памятки и буклеты по безопасности дорожного движения.

Как отмечают в Госавтоинспекции Заполярья,  занятия по безопасности дорожного движения особенно актуальны в преддверии начала учебного года, когда школьники снова станут активными участниками дорожного движения. Именно поэтому за две недели до 1 сентября в Мурманской области начнется традиционное профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», в ходе которого полицейские напомнят детям о правилах безопасности на дороге.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.93
Евро = 70.27
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.