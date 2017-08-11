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11.08.2017 15:15

Главное управление МЧС России по Мурманской области призывает неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах

Чтобы долгожданный отдых не обернулся трагедией, ни на секунду не следует забывать об осторожности – к сожалению, ежегодно на водоемах области гибнут люди. И чаще всего это происходит из-за несоблюдения правил безопасного поведения на водных объектах. Будьте бдительны! Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им близко подходить к воде!

Алкоголь – отдельная тема, ведь чаще всего на воде гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения. Употребление даже слабоалкогольных напитков может повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Если вы отдыхаете на лодке, не пренебрегайте спасательными жилетами, не допускайте перегруза, не употребляйте алкоголь. Всегда сообщайте своим близким, куда и насколько вы отправляетесь, обязательно имейте при себе мобильный телефон.

В период летних каникул родителям школьников следует особенно внимательно отнестись к организации досуга детей – всем известно, как манит ребятишек вода. Разъясните ребенку, какую опасность могут таить наши северные водоемы. Ни одно озеро, ни одна река Мурманской области не предназначена для купания.

Будьте бдительны и осторожны, и тогда  отдых принесет только радость и положительные эмоции!

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