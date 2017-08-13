Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.08.2017 15:00

Предпринимателей Мурманской области приглашают к участию в ежегодном XIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех» 2017

Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации ФС РФ, Российского Союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» проводит ежегодный XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2017 (далее – Конкурс).

Конкурс проходит в свете раскрытия потенциала женского участия в улучшении качества жизни и решении существующих задач регионального развития, сохранения культурного наследия, профилактики здоровья и долголетия, укрепления престижа и роли семьи в обществе.

Конкурс проводится по следующим номинациям:«Лучший регион, муниципальное образование, район, город России по участию женщин в социально-направленном предпринимательстве», «Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемое женщиной», «Лучшая представительница деловых женщин России», «Лучшая молодая представительница деловых женщин России», «Лучшая представительница деловых женщин России - бабушка», «Успех в моей жизни», «Признание деловых женщин России».

По итогам Конкурса «Успех» 2017 победителями станут деловые женщины, предприятия, возглавляемые женщинами, руководители и представители администрации районов и городов России, которые будут награждены общественной премией «Золотая птица».

Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в Москве в рамках Женской Ассамблеи в декабре 2017 года.

Подробная информация о проводимых Конкурсах размещена на сайте www.dgr.ru, www.джр.рф и по телефонам: 8 (495) 721-47-44, 8 (495) 632-40-20.

Предпринимателей, желающих принять участие в Конкурсе, просим направить свои контактные данные в срок до 28.09.2017 года на электронный адрес: yuvasilyeva@gov-murman.ru.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.19
Евро = 70.75
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.