Предпринимателей Мурманской области приглашают к участию в ежегодном XIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех» 2017

Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации ФС РФ, Российского Союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» проводит ежегодный XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2017 (далее – Конкурс).



Конкурс проходит в свете раскрытия потенциала женского участия в улучшении качества жизни и решении существующих задач регионального развития, сохранения культурного наследия, профилактики здоровья и долголетия, укрепления престижа и роли семьи в обществе.



Конкурс проводится по следующим номинациям:«Лучший регион, муниципальное образование, район, город России по участию женщин в социально-направленном предпринимательстве», «Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемое женщиной», «Лучшая представительница деловых женщин России», «Лучшая молодая представительница деловых женщин России», «Лучшая представительница деловых женщин России - бабушка», «Успех в моей жизни», «Признание деловых женщин России».



По итогам Конкурса «Успех» 2017 победителями станут деловые женщины, предприятия, возглавляемые женщинами, руководители и представители администрации районов и городов России, которые будут награждены общественной премией «Золотая птица».



Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в Москве в рамках Женской Ассамблеи в декабре 2017 года.



Подробная информация о проводимых Конкурсах размещена на сайте www.dgr.ru, www.джр.рф и по телефонам: 8 (495) 721-47-44, 8 (495) 632-40-20.



Предпринимателей, желающих принять участие в Конкурсе, просим направить свои контактные данные в срок до 28.09.2017 года на электронный адрес: yuvasilyeva@gov-murman.ru.









