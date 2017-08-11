Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.08.2017 12:41

Перед судом предстанет житель Мурманска, обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений

Прокуратурой Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, 1985 г. рождения. Он обвиняется в совершении убийств и ряда разбойных нападений на граждан ( п.п. «а,з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Следствием установлено, что наркозависимый мужчина, с целью получения денег для приобретения наркотиков, напал на ранее знакомую пожилую женщину и нанес ей не менее 22-х ударов ножом. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте преступления. После чего, обвиняемый похитил ее имущество, мобильный телефон и денежные средства на сумму 25 тыс. рублей.

Продолжая свои преступные действия, обвиняемый, вооружившись ножом, проник в торговый павильон, расположенный у д.6 по ул. Капитана Копытова в г. Мурманске и напал на продавца. Нанеся женщине многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась, обвиняемый похитил денежные средства в размере 3 тыс. рублей и скрылся.

В этот же день обвиняемый, используя камень в качестве оружия, напал на женщину, заходившую в подъезд дома, нанес ей несколько ударов по голове и похитил имущество.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан спустя непродолжительное время. Мужчина признал свою вину по всем эпизодам предъявленного обвинения.

Уголовное дело направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу.

/ Прокуратура Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.93
Евро = 70.27
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.