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11.08.2017 12:37

Сразу два судна оказались в опасной ситуации и запросили помощь морских спасателей

Ирина Тверитинова.

Рыболовный траулер "Проект-1" потерял ход из-за трала, намотавшегося на винто-рулевой комплекс. К месту аварии был направлен буксир "Атрия" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Сейчас траулер ведут в порт Мурманск. По словам представителей служб рыбного порта, к причалу "Проект-1" ориентировочно будет доставлен около четырех утра. Еще одно судно - маломерное - "Николь" едва не выбросило на скалы у мыса Сеть - Наволок. Но ему вовремя пришел на помощь буксир "Мурманрыба". Экипаж "Николь", к частью, не пострадал. Судно отбуксировали  в бухту Кут.




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