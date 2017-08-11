Сразу два судна оказались в опасной ситуации и запросили помощь морских спасателей

Ирина Тверитинова.

Рыболовный траулер "Проект-1" потерял ход из-за трала, намотавшегося на винто-рулевой комплекс. К месту аварии был направлен буксир "Атрия" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Сейчас траулер ведут в порт Мурманск. По словам представителей служб рыбного порта, к причалу "Проект-1" ориентировочно будет доставлен около четырех утра. Еще одно судно - маломерное - "Николь" едва не выбросило на скалы у мыса Сеть - Наволок. Но ему вовремя пришел на помощь буксир "Мурманрыба". Экипаж "Николь", к частью, не пострадал. Судно отбуксировали в бухту Кут.









