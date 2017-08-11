Воспитанники Мончегорского дома-интерната побывали на экскурсии в Мурманске

Весёлое путешествие началось с посещения самого северного во всей Европе «Мурманского океанариума». Ребята увидели цирковую программу с участием арктических тюленей, которые играли на музыкальных инструментах, танцевали, ловили мяч, а мальчишки и девчонки с восторгом наблюдали за ними, аплодировали необычным артистам. Продолжилась увлекательная прогулка в парке аттракционов на Сёмёновском озере, где воспитанники с большим интересом и удовольствием катались на различных качелях. Такую возможность детям из дома-интерната предоставила администрация ООО «Северные парки».



«Очень рады этой встрече с ребятами. Нам приятно видеть, с каким интересом и восторгом дети катаются на аттракционах. Мы обязательно подружимся и продолжим сотрудничество», - отметил директор ООО «Северные парки» Рафаэль Мнацаканян.



В завершении поездки ребята посетили памятник «Алёша», где еще раз вспомнили о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны.



/Министерство социального развития Мурманской области/