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11.08.2017 15:00

Воспитанники Мончегорского дома-интерната побывали на экскурсии в Мурманске

Весёлое путешествие началось с посещения самого северного во всей Европе «Мурманского океанариума». Ребята увидели цирковую программу с участием арктических тюленей, которые играли на музыкальных инструментах, танцевали, ловили мяч, а мальчишки и девчонки с восторгом наблюдали за ними, аплодировали необычным артистам.  Продолжилась увлекательная прогулка в парке аттракционов на Сёмёновском озере, где воспитанники с большим интересом и удовольствием катались на различных качелях. Такую возможность детям из дома-интерната предоставила администрация ООО «Северные парки».

«Очень рады этой встрече с ребятами. Нам приятно видеть, с каким интересом и восторгом дети катаются на аттракционах. Мы обязательно подружимся и продолжим сотрудничество», - отметил директор ООО «Северные парки» Рафаэль Мнацаканян.

В завершении поездки ребята посетили памятник «Алёша», где еще раз вспомнили о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны.

/Министерство социального развития Мурманской области/
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