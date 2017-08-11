В Апатитах и Кировске разработана инфографика по предоставлению муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений

Администрацией города Апатиты и администрацией города Кировска разработаны информационные буклеты по получению наиболее популярных у предпринимателей муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений (получение разрешения на строительство, предоставление муниципального имущества в аренду и другие).



Составление перечня муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства в простой, доступной и понятной для инвестора и иных заинтересованных лиц форме является неотъемлемой частью систем управления земельно-имущественным комплексом, которые формируются в муниципалитетах Мурманской области, реализующих Стандарт 2.0.



«Буклеты содержат пошаговые графические схемы получения услуг с указанием перечня необходимых документов и позволяют значительно упростить восприятие информации. Рекомендуем муниципалитетам региона перенять эту положительную практику» - отметила региональный министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.



С электронными версиями буклетов можно ознакомиться на сайте администрации города Апатиты и администрации города Кировска.



/Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области/