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13.08.2017 14:00

«Три цвета России». Информационная акция в областной научной библиотеке, посвященная Дню государственного флага РФ

День государственного флага нашей страны отмечается 22 августа.  Это праздник для  всех поколений россиян,  он пробуждает интерес к истории Родины, воспитывает уважительное отношение к государственным символам России.  С 14 по 27 августа в библиотеке пройдет информационная акция «Три цвета России», посвященная этой дате. Программа акции рассчитана на все возрасты  посетителей библиотеки.  
Для юных читателей состоится онлайн игра с использованием интернет-ресурса «Президент России гражданам школьного возраста». В этом  путешествии участников ожидает встреча с историей государственных символов. Любознательным гражданам школьного возраста предстоит занимательная виртуальная игра «Знатоки истории», в которой нужно будет правильно  подобрать изображение флага и исторический период, в котором  он существовал.Кроме этого ребята попробуют свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России».
Все участники акции смогут принять участие в электронной  викторине «Символы государственной власти». Перед тем как отвечать на вопросы викторины, читатели узнают об истории российского флага,  символике его  цветов. Теме российского триколора будет посвящена виртуальная экскурсия по фондам Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина и демонстрация документального фильма «Символы России. Флаг России».

/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
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