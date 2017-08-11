Инспекторы Государственной жилищной инспекции провели очередные внеплановые выездные проверки в части контроля ранее выданных предписаний.



Так, в Мурманске по предписанию инспекции ООО «МУЖСК» выполнило локальный ремонт кровельного покрытия многоквартирного дома № 1/13 по ул. Ломоносова – залитие жилых помещений квартиры через кровлю устранено. В Коле управляющая организация ООО «ЖЭУ» по требованию Инспекции выполнила ремонт поврежденных участков стен и потолка лестничной клетки подъезда дома № 15 по ул. Победы.



В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписания по истечении установленного срока, инспекция будет рассматривать вопросы о возбуждении административного производства. Контрольные проверки исполнения выданных предписаний специалисты Госжилинспекции Мурманской области проводят на регулярной основе. Как отметила Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова, выступая с докладом на состоявшейся вчера конференции «Актуальные вопросы градостроительной деятельности. Задачи. Пути решения», контроль за сокращением количества домов, требующих ремонта, повышением его качества и эффективности расходования средств собственников, соблюдением требований законодательства и недопущением нарушения прав граждан всегда будут приоритетом в работе ведомства.







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