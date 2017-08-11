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11.08.2017 11:30

"Эльбрус" - новое судно тылового обеспечения ВМФ России пройдет испытания в Арктике

Ирина Елизарова.

Оно покинуло петербургский судостроительный завод "Северная верфь" и направилось в северные широты на заключительный этап испытаний, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Предположительно переход займет десять дней. Будут проверены мореходные качества судна. Пройдут испытания главной энергетической установки, многолучевого эхолота, системы катодной защиты.
"Эльбрус" — головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Одно из главных его новшеств - система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях. Судно может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие; проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Эти работы судно может выполнять в арктических широтах, так как имеет корпус ледового класса. После успешного завершения испытаний судно войдет в состав вспомогательного флота. Местом базирования станет порт Мурманск.

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