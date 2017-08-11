Состоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун с председателем Мурманской областной избирательной комиссии Антоном Богомоловым

Артем Дашевский.

Сегодня глава региона Марина Ковтун провела рабочую встречу с председателем Мурманской областной избирательной комиссии Антоном Богомоловым. В сентябре, в девяти муниципальных образованиях пройдут выборы местных представительных органов власти. Основной этап в единый день голосования - 10 сентября. На неделю раньше лишь в ЗАТО Александровск. Как отметила губернатор, сейчас у теризбиркомов наступила горячая пора.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Закончился этап выдвижения кандидатов, сейчас идет агитационная пора, и я бы хотела узнать у вас - есть ли какие-то сложности, как вы все эти этапы прошли. Как готовы избирательные комиссии к выборам и на сколько они обеспечены для маломобильных групп населения?"

Как отметил председатель облизбиркома эта выборная кампания в регионе активная. На 52 депутатских мандата претендуют 161 кандидат. Активно работали, как политические партии - они выдвинули 109 человек, так и самовыдвиженцы. Все организационные вопросы давно проработаны, проблем возникнуть не должно.

Председатель Мурманской областной территориальной избирательной комиссии Антон Богомолов: "10 сентября и 3 сентября в Александровске наших северян ждет 51 участок. Они готовы к своей работе. Люди подготовлены, все оборудование и все необходимые технологические материалы в настоящее время готовы".





