На крайнем северо-западе Мурманской области поспела морошка

Илья Комлев.

Как сообщили заповеднике «Пасвик», в этом году созревание этой удивительной ягоды, в верховьях долины пограничной реки Паз, наступило 9 августа — на неделю позже с сравнении предыдущими годами. Первые спелые ягоды сотрудники заповедника зарегистрировали 4 августа, а зацвело растение 19 июня. В наших заполярных краях в среднем около 40 дней проходит от момента появления первых цветков до массового сбора ягод.

В заповедниках традиционно проводится мониторинг урожайности ягодников. Для этого выбираются специальные места, где организуются постоянные стационары. На них из года в год собираются ягоды только для научных целей, изучается динамика растительных сообществ и урожайность видов. Таких стационаров для оценки урожая морошки в заповеднике "Пасвик" три. Пока ягоды собраны на одном из них. Вывод экспертов - урожай очень высокий.



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