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11.08.2017 13:00

Прокурором в суд направлено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Прокурор Первомайского административного округа г. Мурманска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гр-на Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ.

Н.обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина, являясь руководителем предприятия, не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику указанного Общества в полном объеме на сумму 34 352 рубля 02 копейки, чем были существенно нарушены конституционные права работника на справедливую, своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

Уголовное дело направлено прокурором в мировой суд для рассмотрения по существу.

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