Прокуратура города Мончегорска проводит горячую линию по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции

18.08.2017 в период времени с 09 часов с 00 минут до 13 часов 00 минут в прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.



Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Пановой Ольгой Валентиновной по телефону: 8 (81536) 7-17-43 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону: 8 (81536) 7-53-48.



/ Прокуратура Мурманской области /



