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11.08.2017 10:30

Крейсеры Северного флота вернулись в Североморск после участия в Главном-военно-морском параде

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» прибыли в главную базу Северного флота Североморск, успешно завершив межфлотский переход после участия в Главном военно-морском параде на Кронштадском рейде.
Корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, принимавшие участие в параде, начали совместный переход в постоянные пункты базирования в составе отряда 31 июля. Управление отрядом осуществлялось с флагманского командного пункта на крейсере «Пётр Великий».
 Во время перехода отряда, состоявшего из 12 боевых кораблей различного класса и водоизмещения, по Балтийскому морю были успешно оработаны задачи совместного маневрирования. Сложные перестроения крупной группировки  продемонстрировали высокий уровень организации управления, военно-морской подготовки и слажености действий экипажей кораблей ВМФ России, действующих под единым командованием.
Экипажами крейсеров Северного флота «Петр Великий» и «Маршал Устинов», имеющих на борту самые мощные системы вооружения, были отработаны задачи противовоздушного, противолодочного и противокорабельного охранения группировки. Североморцы выполнили практические боевые упражнения по поражению имитировнных воздушных целей корабельной артиллерией и зенитными ракетными комплексами малой и средней дальности.
На завершающем этапе перехода, в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море в течение нескольких дней крейсеры провели тактическое одностороннее учение группировки разнородных сил с отработкой действий корабельных противолодочных расчётов во взаимодействии с противолодочной авиацией. В учении были задействованы экипажи самолётов Ту-142 и Ил-38 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Кроме этого в ходе учения группировки разнородных сил была отработана тактика применения главных комплексов ракетного оружия по условном надводным целям.

/Пресс-служба Северного флота/
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