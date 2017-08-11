В Мурманске стартовал очередной этап программы бесплатного обучения начинающих предпринимателей

Татьяна Нестерова.

В рамках специализированной государственной региональной программы организаторами выступили Центр поддержки предпринимательства и профильное министерство. Те, кто освоит полный курс обучения получат сертификаты. Они дают возможность, в рамках конкурса претендовать на грант. Его размер колеблется от пятисот тысяч до миллиона рублей. Руководитель Центра поддержки предпринимателей Мурманской области Артем Марышев: "Будем преподавать более практикоприемлемые знания для предпринимателей. Экспертами выступят практики бизнеса. Эксперты, маркетологи, которые успешно реализовали себя в самых крупных предприятиях Мурманска и Мурманской области. Также в программу будут входить основы бизнес-планирования, правовые, налоговые режимы".

За последние три года в области по данной программе прошли обучение полторы тысячи человек. Гранты, на общую сумму 80 миллионов рублей, получили 220 начинающих предпринимателей. Показатель выживаемости поддержанного бизнеса довольно высокий - 84%. Объем продукции, услуг вырос более чем в три раза, появились 267 новых рабочих мест.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "В обучении могут принять участие все желающие, которые зарегистрировались в этой программе, и далее претендовать на грант могут не только те, кто закончит это обучение и напишет бизнес-план, но и те, кто имеет высшее экономическое или юридическое образование".





