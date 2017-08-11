Программа по переселению кандалакшан из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры завершается

Елена Ямаш.

Новая благоустроенная квартира - вместо аварийного жилья. В Кандалакше завершается программа по переселению граждан. Заветные ключи получила семья Габриелян. Этого дня супруги ждали несколько лет. В Кандалакше было признано аварийными более 20 домов, их необходимо было расселить до сентября текущего года. Как выход - приобретение квартир на рынке вторичного жилья. Порядка четырех десятков семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Глава муниципального образования Кандалакшский район и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "Городскому поселению было выделено порядка 40 миллионов, около трех миллионов составило наше софинансирование. Было закуплено 38 квартир, чтобы люди получили свое законное жилье".

Новосел Вадим Габриелян: "У нас крыша текла, не дом, а развалюха. Ну а здесь - это сказка. Огромное спасибо".





