Главный режиссер театра Северного флота покидает Кольское Заполярье

Владимир Волков.

Народный артист России, главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и его супруга заслуженная артистка России Наталья Долгалева покидают Заполярье. Работе во флотском театре они отдали без малого 30 лет. Юзеф Васильевич из актерской среды. Окончил Высшие режиссерские курсы в Москве, стажировался у столичных театральных мэтров. В Заполярье был приглашен в 1988 году. В то время труппа флотского театра переживала сложные времена. В 90 годы сцену покинули знаменитые в то время артисты. Театральная молодежь в Заполярье не спешила. Наступил финансовый голод. У театра не было средств ни на ремонты, ни на реквизит. Энергичному главному режиссеру удалось сформировать свой театр Северного флота. Юзеф Фекета поставил целый ряд полюбившихся северянам спектаклей по пьесам Островского, Мольера, Бальзака, Гоголя и многих других известных авторов.





