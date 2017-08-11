Помощь бизнесу в решении юридических вопросов. Соглашение между уполномоченным по правам предпринимателей Мурманской области и "Ассоциацией юристов России" подписано!

Светлана Деменева.

Соглашение о сотрудничестве подписано между уполномоченным по правам предпринимателей Мурманской области и "Ассоциацией юристов России". Цель - помочь бизнесу в решении юридических вопросов. Ассоциация объединяет всех юристов, которые имеют высшее образование по разным направлениям. В Мурманском региональном отделении есть представители областного правительства, адвокаты, судьи, прокуроры, следователи, нотариусы, судебные приставы, сотрудники таможни. Задачи организации - пропаганда правовых знаний и оказание правовой помощи - в том числе бесплатной.

Председатель исполнительного комитета Мурманского регионального отделения Общероссийской организации "Ассоциация юристов России" Алексей Кузьмин: "Как один из вариантов предполагается, что мы можем какой-то, опять же, прием - но именно по вопросам предпринимателей, специализированный прием. Предположим, уполномоченному поступили какие-то вопросы. Человек направляется к нам - мы смотрим - какие направления права есть, подготавливаем специалистов и проводим прием. Сразу же. И с той стороны и с этой".

Аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей уже подписано несколько подобных соглашений о сотрудничестве. С Ропотребнадзором, с адвокатской палатой и несколькими практикующими адвокатами. На этом останавливаться не будут. Сфера деятельности омбудсмена затрагивает взаимоотношения, которые возникают у предпринимателей с различными ведомствами.

Уполномоченный по правам предпринимателей Мурманской области Дмитрий Барышев: "Надеюсь, что эта работа не только будет продолжена, но и завершена теми или иными соглашениями. Пока на текущий момент ближайших планов раскрывать не будем - но работа ведется, обсуждение ведется, надеемся, что в ближайшее время будет подписано соглашение и с налоговой инспекцией Мурманской области".



