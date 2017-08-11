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11.08.2017 12:15

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Благотворительная акция в Кандалакше

Центральная детско-юношеская библиотека Кандалакши (ул. Первомайская, д.40, т. 9-65-34) по 19 августа проводит благотворительную акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили», посвящённую Международному дню бездомных животных 19 августа. Обратите внимание: БИБЛИОТЕКА НЕ СОБИРАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА! В качестве пожертвований принимаются корма для кошек и собак (любые), витамины для животных, противоблошиные и противоглистные препараты, наполнители для туалетов, ошейники, поводки, переноски (можно бывшие в употреблении). Все пожертвования можно приносить с 10 по 19 августа (кроме выходных дней 13 и 14 августа) с 10 до 18 часов по адресу ул. Первомайская, д.40. Не оставайтесь равнодушными к судьбам бездомных животных! (10+)

/Администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша/
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