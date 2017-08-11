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11.08.2017 13:45

Ловись рыбка большая и маленькая... В Заполярье пройдут соревнования по морской рыбалке, посвященные Дню физкультурника России

Североморский яхт-клуб, отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, морской клуб «Калипсо» приготовили прекрасную возможность активно провести эту субботу!

12 августа на акватории, прилегающей к западному берегу Кольского залива между м. Ретинский и губой Питькова будут проводиться соревнования по морской рыбалке, посвященные Дню физкультурника России.

Сбор и регистрация участников – с 10 до 12 часов на берегу между мысом Ретинский и губой Питькова. Время соревнований с 12.00 до 15.00.

Соревнования будут проходить в личном и командном (2 и более человек в одной лодке) зачете.

Победители будут определены в номинациях «самый большой улов» и «самая большая рыба».

Победителей ждут кубки, медали, грамоты и ценные подарки.

Движение яхт, катеров и мотолодок начнется в 09.00 со стоянки Североморского яхт-клуба, возможна буксировка гребных лодок, принятие на борт болельщиков.

С подробностями можно ознакомиться по телефону 4-21-05, на странице официальной группы отдела молодежи, физической культуры и спорта социальной сети «В Контакте».

/Официальный сайт ОМСУ муниципального образования ЗАТО г.Североморск/
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