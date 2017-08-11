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11.08.2017 11:45

Для участников II международного поэтического фестиваля «Табуретка» будет организован проезд на территорию мончегорского городского парка

В  соответствии с распоряжением  администрации города Мончегорска от 28.07.2017 № 326-р «Об утверждении плана подготовки и проведения II международного поэтического фестиваля «Табуретка» 26 августа 2017 года с 07.00 до 11.00 будет произведен временный демонтаж знака 3.2 «Движение запрещено» методом завешивания, при въезде в городской парк со стороны проспекта Кирова. Выезд с территории городского парка с 18.00 до 20.00.

Правопорядок во время проведения городских мероприятий будут обеспечивать сотрудники полиции.

/«Мончегорск» официальный сайт органов местного самоуправления/
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