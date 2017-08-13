Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса на соискание Национальной премии «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

С 10 августа по 5 сентября 2017 года в Мурманской области пройдет региональный этап конкурса на соискание Национальной премии «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА».



Его участником может стать любой социальный проект или общественная инициатива. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте премии.



В конце октября 2017 года состоится подведение итогов этого регионального этапа и вручение призов и дипломов на Торжественной церемонии, по следующим 12 номинациям:



1. «Ростки новой власти» (гражданские инициативы в области местного самоуправления, решения вопросов ЖКХ, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, организации школ молодежных лидеров и волонтёров и т.п.).



2. «Воздух свободы» (политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских прав и свобод и т.п.).



3. «Раздвинь границы возможностей» (социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы).



4. «Сохрани жизнь» (гражданские инициативы в организации помощи больным детям и взрослым).



5. «Память» (инициативы по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, пожилым людям, благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений).



6. «Зеленая планета» (гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных).



7. «Здоровье нации» (гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни).



8. «Протяни руку» (действия волонтеров в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, в поиске пропавших).



9. «Духовное наследие» (инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности).



10. «Семья будущего» (инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства).



11. «Чужого горя не бывает» (гражданские инициативы в помощь бездомным, наркозависимым, заключенным, безработным, беспризорникам и т.п.).



12. «Наш общий дом – Россия» (гражданские инициативы в оказании помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств).



Контактная информация: +7 (911) 064-07-27 - Макарова Екатерина, региональный представитель Премии в Мурманской области.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/