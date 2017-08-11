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11.08.2017 10:15

Обучающиеся Мурманской области – победители окружного этапа конкурса сочинений, посвященного Дню принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации

В мае – июне 2017 года Министерством образования и науки Мурманской области проводился региональный этап окружного конкурса сочинений, посвященного Дню принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (День России) (далее – Конкурс).

В Конкурсе приняло участие 1246 обучающиеся государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающиеся профессиональных образовательных организаций.

Лучшие работы были направлены для участия в Северо-Западном окружном этапе Конкурса в июне 2017 года.

В соответствии с протоколом заседания окружной экспертной комиссии окружного этапа Конкурса победителями признаны:

в возрастной категории 7-8 класс – Бичукина Екатерина, учащаяся 7 класса МБОУ «Лицей им.В.Г.Сизова» г. Мончегорска;

в возрастной категории 9-10 класс – Захаров Леонид, учащийся 10 класса МБОУ г. Мурманска «Кадетская школа г. Мурманска»;

в возрастной категории СПО – Фетисова Анастасия, студентка ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж».

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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