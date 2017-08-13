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13.08.2017 11:00

Госавтоинспекция Мончегорска проверила пассажироперевозчиков

За 7 месяцев 2017 года на территории Мончегорского района зарегистрировано 5 ДТП с участием автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в которых пострадало 10 человек.

Наиболее распространенными нарушениями, которые выявляются при проверке пассажироперевозчиков, становятся нарушения режима труда и отдыха, отсутствие тахографа, непристегнутые ремни безопасности. Нередко обнаруживается и техническое несоответствие транспортных средств нормам: различный рисунок протекторов шин на одной оси, незакрепленные поручни, отсутствие медицинской аптечки и огнетушителя. Подобные нарушения регулярно приводят к ДТП и усугублению травм пострадавших.

Чтобы предупредить рост дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, инспекторы Мончегорска приняли дополнительные меры: в период с 10 по 20 августа 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки».

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